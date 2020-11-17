На Соломонових Островах вирішили заблокувати Facebook

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Solomon Times.

Зазначається, що пропозиція про заборону діяльності соцмережі на території островів була внесена прем'єр-міністром країни Манассе Согаваре і міністром зв'язку і авіації Пітером Шанель Аговакою, як тимчасовий захід через «неоднозначні та спірні публікації», в яких були образи на адресу міністрів.

«Використання інтернету на Соломонових островах потребує регулювання, щоб захистити молодь від небезпечного контенту», - зазначив Аговака.

Водночас за його словами, заборона не обмежує свободу преси в країні, всі ЗМІ продовжать працювати в колишньому режимі.

Більшість медіа-організацій зараз використовують Фейсбук, як засіб для поширення інформації серед громадськості. Офіс прем'єр-міністра також публікує відео з його зверненням до громадян країни через дану соцмережу, щоб охопити більш широку аудиторію.

Наразі доступ до соціальної мережі був заблокований в трьох країнах: Ірані, Китаї та КНДР.

У минулому інші країни лише тимчасово забороняли користуватися Фейсбуком.

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