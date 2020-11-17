На Соломонових Островах вирішили заблокувати Facebook

На Соломонових Островах вирішили заблокувати Facebook

Укрінформ
Кабінет міністрів острівної держави у Тихому океані Соломонові Острови підтримав рішення про тимчасову заборону діяльності соціальної мережі Facebook на території країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Solomon Times.

Зазначається, що пропозиція про заборону діяльності соцмережі на території островів була внесена прем'єр-міністром країни Манассе Согаваре і міністром зв'язку і авіації Пітером Шанель Аговакою, як тимчасовий захід через «неоднозначні та спірні публікації», в яких були образи на адресу міністрів.

«Використання інтернету на Соломонових островах потребує регулювання, щоб захистити молодь від небезпечного контенту», - зазначив Аговака.

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Водночас за його словами, заборона не обмежує свободу преси в країні, всі ЗМІ продовжать працювати в колишньому режимі.

Більшість медіа-організацій зараз використовують Фейсбук, як засіб для поширення інформації серед громадськості. Офіс прем'єр-міністра також публікує відео з його зверненням до громадян країни через дану соцмережу, щоб охопити більш широку аудиторію.

Наразі доступ до соціальної мережі був заблокований в трьох країнах: Ірані, Китаї та КНДР.

У минулому інші країни лише тимчасово забороняли користуватися Фейсбуком.

Фото: Getty Images

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