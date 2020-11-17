Jeep представив позашляховик на 470 «коней»

Американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила новий автомобіль 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У позашляховику встановлений 6,4-літровий двигун V8 із потужністю в 470 кінських сил. Крутний момент автомобіля становить 470 Нм.

Jeep Wrangler Rubicon 392 розганяється до «сотні» за 4,5 секунд, а до 402 км за годину за 13 секунд.

Також автомобіль може їздити по місцевостях, де рівень води не перевищує 83 см.

Зазначається, що клієнти зможуть обрати зовнішній колір позашляховика з дев’яти варіантів, серед яких, зокрема, є чорний, білий, червоний, сірий та зелений.

У середині автомобіля встановлений 21,3-сантиметровий сенсорний дисплей із інформаційно-розважальною системою.

Очікується, що перші екземпляри 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392 з’являться в американських дилерів вже навесні наступного року. Ближче до цієї дати й буде оголошена їхня вартість.

Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Ferrari представив новий спортивний автомобіль класу люкс SF90 Spider.

Фото: Jeep