Jeep представив позашляховик на 470 «коней»

Jeep представив позашляховик на 470 «коней»

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Укрінформ
Американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила новий автомобіль 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У позашляховику встановлений 6,4-літровий двигун V8 із потужністю в 470 кінських сил. Крутний момент автомобіля становить 470 Нм.

Jeep Wrangler Rubicon 392 розганяється до «сотні» за 4,5 секунд, а до 402 км за годину за 13 секунд.

Також автомобіль може їздити по місцевостях, де рівень води не перевищує 83 см.

Зазначається, що клієнти зможуть обрати зовнішній колір позашляховика з дев’яти варіантів, серед яких, зокрема, є чорний, білий, червоний, сірий та зелений.

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У середині автомобіля встановлений 21,3-сантиметровий сенсорний дисплей із інформаційно-розважальною системою.

Очікується, що перші екземпляри 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392 з’являться в американських дилерів вже навесні наступного року. Ближче до цієї дати й буде оголошена їхня вартість.

Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Ferrari представив новий спортивний автомобіль класу люкс SF90 Spider.

Фото: Jeep

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