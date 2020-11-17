Jeep представив позашляховик на 470 «коней»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
У позашляховику встановлений 6,4-літровий двигун V8 із потужністю в 470 кінських сил. Крутний момент автомобіля становить 470 Нм.
Jeep Wrangler Rubicon 392 розганяється до «сотні» за 4,5 секунд, а до 402 км за годину за 13 секунд.
Також автомобіль може їздити по місцевостях, де рівень води не перевищує 83 см.
Зазначається, що клієнти зможуть обрати зовнішній колір позашляховика з дев’яти варіантів, серед яких, зокрема, є чорний, білий, червоний, сірий та зелений.
У середині автомобіля встановлений 21,3-сантиметровий сенсорний дисплей із інформаційно-розважальною системою.
Очікується, що перші екземпляри 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392 з’являться в американських дилерів вже навесні наступного року. Ближче до цієї дати й буде оголошена їхня вартість.
Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Ferrari представив новий спортивний автомобіль класу люкс SF90 Spider.
Фото: Jeep