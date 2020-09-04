Jeep "витиснув" із гібридного позашляховика Wrangler 350 "коней"

Американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила гібридний джип 2021 Jeep Wrangler 4xe.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У чотиридверному джипі встановлений дволітровий двигун із чотирма циліндрами та два електричні двигуни із потужністю в 400 вольт й електробатарею у 17кВт.

Загальна потужність позашляховика становить близько 350 кінських сил, а крутний момент сягає 442 Нм.

Запас ходу гібридного автомобіля не перевищує 40,2 км в разі їзди тільки на електроенергії.

У США представили гібридний джип / Фото: CARBUZZ

2021 Jeep Wrangler 4xe буде доступний у десятьох кольорах. Перші продажі очікуються вже наступної весни. Саме тоді компанія й планує оголосити ціну гібридного джипа.

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