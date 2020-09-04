Jeep "витиснув" із гібридного позашляховика Wrangler 350 "коней"
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Укрінформ
Американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила гібридний джип 2021 Jeep Wrangler 4xe.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
У чотиридверному джипі встановлений дволітровий двигун із чотирма циліндрами та два електричні двигуни із потужністю в 400 вольт й електробатарею у 17кВт.
Загальна потужність позашляховика становить близько 350 кінських сил, а крутний момент сягає 442 Нм.
Запас ходу гібридного автомобіля не перевищує 40,2 км в разі їзди тільки на електроенергії.У США представили гібридний джип / Фото: CARBUZZ
2021 Jeep Wrangler 4xe буде доступний у десятьох кольорах. Перші продажі очікуються вже наступної весни. Саме тоді компанія й планує оголосити ціну гібридного джипа.
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