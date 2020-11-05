Tesla побудує в Австралії одну з найбільших у світі батарей

Компанія Tesla Ілона Маска у співпраці з французькою компанією Neoen побудує в австралійському штаті Вікторія велику систему літій-іонних акумуляторів потужністю в 300 мегават.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Гігантська батарея буде встановлена у місті Джилонг, що за 70 км від Мельбурна.

За даними порталу, ця локація була обрана, оскільки місто підключено до вітрових електростанцій на південному узбережжі, великих сонячних установок на півночі Вікторії. Також через неї проходять лінії електропередачі, що з'єднують більшу частину штату та національну електромережу.

Запуск проєкту, що використовуватиме технологію Tesla Megapack, запланований на кінець літа 2021 року.

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Зазначається, що у Південній Австралії наразі вже встановлена велика літій-іонна батарея, яка була збудована Tesla, проте її потужність становить лише 150 мегаватів після «прокачки» зі 100 мегават.