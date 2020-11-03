Tesla за місяць покаже оновлений броньований Cybertruck

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія через місяць покаже оновлений броньований автомобіль Cybertruck.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Зазначається, що понад пів мільйона людей вже попередньо замовили Cybertruck, вони з цікавістю очікуються побачити оновлений результат.

Наразі невідомо, які самі зміни відбулися з електричним броньованим автомобілем.

Однак раніше Маск натякав на зменшення параметрів самого автомобіля та оновлення пневматичної підвіски електрокара.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія зробила багато невеликих покращень у броньованому автомобілі Cybertruck.

Фото з сайту electrek.co