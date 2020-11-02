Disney створила робота, який імітує міміку людини

Американська компанія The Walt Disney розробила робота, який імітує рухи обличчя людини, зокрема моргає та мимоволі рухає головою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Сенсор в області грудей попереджає робота, коли слід повернутися до людини, яка стоїть поряд. Його погляд від прямого зорового контакту переходить до швидкого руху очима, відомого як саккади. Також робот злегка рухається вгору і вниз, імітуючи дихання.

Видання зазначає, що більшість роботів-гуманоїдів фокусують свій погляд на обличчі людини, однак це не той спосіб, яким спілкуються люди. Команда дослідників Disney пояснила у своїй роботі «Реалістичний та інтерактивний погляд робота»: «Погляд - це ключовий соціальний сигнал, який формує уявлення людей одне про одного під час взаємодії. Наприклад, люди, з якими у нас відбувається більше зорового контакту, сприймаються нами більш розумними, сумлінними, щирими та надійними».

Розробники додали, що погляд - це важливий інструмент для інтерактивного характеру робота. Метою дослідження є розробка системи, яка імітує взаємний людський погляд.

The Verge відзначає, що «Дісней» зможе використовувати цю технологію для аніматронічних персонажів у своїх тематичних парках. Дослідницький підрозділ компанії вже деякий час працює над виготовленням більш реальних роботів; у 2018 році він представив свого робота Stickman, який міг робити зворотне сальто у повітрі, «щоб імітувати зріст людини, яка виконує трюк з піднятими над головою руками».

Фото: Disney Research