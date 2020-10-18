SpaceX запустила 14-у місію супутників Starlink

У неділю, 18 жовтня, відбувся запуск 14-тої місії Starlink з партією інтернет-супутників, створених компанією SpaceX на чолі з Ілоном Маском.

Як передає Укрінформ, про це інформує Independent.

Запуск із мису Канаверал, штат Флорида, збільшує загальну кількість супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті до понад 800, що є достатнім числом, аби передавати швидкісний Інтернет на Землю.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив про плани компанії доставити десятки тисяч супутників Starlink на низькоземну орбіту у найближчі кілька років і створити мережу, здатну передавати широкосмуговий доступ до більш ніж 99% населеної площі Землі.

"Завдяки продуктивності, що набагато перевершує традиційний супутниковий Інтернет, і глобальній мережі без обмежень наземної інфраструктури Starlink надаватиме високошвидкісний широкосмуговий Інтернет до місць, де доступ був ненадійним, дорогим або зовсім відсутнім", - йдеться у повідомленні.

Мережа SpaceX вже працює у деяких районах Канади та на півночі США, де обмежена кількість користувачів уже протестувала її.

Аварійні служби у штаті Вашингтон встановили безкоштовну точку доступу Wi-Fi, використовуючи мережу Starlink для жителів міста Малден, яка була майже знищена внаслідок пожеж у регіоні у вересні.

Раніше цього місяця Маск заявив, що після запуску в жовтні стане можливою більш широка публічна бета-версія мережі.

"Як тільки ці супутники досягнуть свого цільового положення, ми зможемо випустити досить широку публічну бета-версію на півночі США і, сподіваємось, на півдні Канади. Інші країни повинні стежити, щойно ми отримаємо схвалення регуляторних органів", - зазначив Маск.

Як повідомлялося раніше, американська компанія SpaceX Ілона Маска з шостої спроби запустила на орбіту 13-у місію з вантажем з інтернет-супутників Starlink. Загалом ракета-носій Falcon 9 мала вивести на орбіту 60 інтернет-супутників.