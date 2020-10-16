Держспецзв'язку і «Хуавей Україна» співпрацюватимуть у сфері кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та компанія «Хуавей Україна» уклали меморандум про державно-приватне партнерство і взаємодію в сфері кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Держспецзв'язку.

Від Держспецзв’язку меморандум підписав голова служби Юрій Щиголь, від компанії «Хуавей Україна» - директор Ма Ці.

«Держспецзв’язку рада буде співпрацювати з компанією світового рівня над проєктами в сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить можливості для захисту від кіберзагроз», - зазначив керівник Держспецзв'язку.

Зі свого боку, директор «Хуавей Україна» висловив сподівання на успішні майбутні проєкти.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого 2020 року стало відомо, що китайську компанію Huawei офіційно визнано найкращим роботодавцем 2020 року у низці країн Європи, а також сертифіковано Глобальною програмою сертифікації Top Employers Institute.

Компанію Huawei залучено до реалізації проєкту 4G в київському метро, спільно з мобільними операторами "Київстар", Vodafone Україна та lifecell.

Водночас у США запроваджено санкції щодо компанії Huawei. 17 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ, яким заборонив використовувати обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві і зборі конфіденційної інформації за допомогою свого обладнання.

Великі американські корпорації, зокрема Microsoft, Google, Wi-Fi Alliance, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom припинили співпрацю з китайською компанією. Facebook заборонила Huawei встановлювати свої додатки.

У зв`язку із торговими обмеженнями з боку США та запровадженням урядом США з 15 вересня 2020 року нових обмежень, підрозділи Samsung Display і LG Display оголосили про припинення поставок своєї продукції компанії Huawei.

Відомо також про відмову від використання обладнання Huawei в рамках різних проєктів з боку низки європейських країн.

Водночас у червні 2019 року Huawei та російська компанія МТС домовились про розгортання 5G в РФ.

Huawei оскаржує у суді внесення компанії в чорний список США. Компанія заявляє, що США не змогли надати доказів того, що вона представляє загрозу безпеці.