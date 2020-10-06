Google провів ребрендинг пакету G Suite

Компанія Google провела ребрендинг G Suite — пакету спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й набору інструментів для спільної роботи в інтернеті, до якого входять Gmail, Drive, Docs and Meet.

Про це повідомляє Укрінформ з посилання на Techcrunch.

Нова назва сервісу, який платно використовують понад 6 млн підприємств, — Google Workspace. Видання зазначає, що компанія "натякнула" на оновлення, коли представила набір нових інструментів співпраці та інтеграції Google Meet для сервісу на початку цього року. Тепер ці інструменти виходять у широкий вжиток, і Google вирішила оновити назву служби та представити нові логотипи для всіх додатків.

G Suite компанія створила у 2016 році як бренд платних пропозицій Google. На пресбрифінгу перед сьогоднішнім анонсом віцепрезидент і генеральний директор компанії Google Workspace Хав'єр Солтеро зазначив, що компанія хоче впевнитися у тому, що сервіс, яким користуються люди, вартий покупки.

"Назва Google Workspace викликає асоціацію із компанією, що для нас дуже важливо. Ці продукти є флагманськими для Google, і необхідно описувати їх однаково як для покупця, так і користувача", — сказав він.

Також відсьогодні Google запускає кілька нових функцій Workspace. Здебільшого це інтеграції Meet, Chat і Rooms, про які компанія вже оголосила на початку цього літа. Gmail поки є єдиною службою, що об’єднує всі ці інструменти для співпраці.

Серед інших функцій, які з’являються незабаром, — можливість створювати та співпрацювати над документами з гостями в чатах, а також переглядати файли за посиланням у "Документах", "Таблицях" та "Презентаціях" без необхідності відкривати їх у новій вкладці. Як тільки користувач відмічає когось у документі, у Workplace з’являтиметься, як його називає Google, "розумне вікно", щоб показати контактні дані та перелік дій, як-от початок відеодзвінка чи чату, або надсилання електронного листа.

Gmail і Chat вже мають режим "картинка в картинці", який дозволяє здійснювати відеовиклики Google Meet у цих службах. Цю функцію буде також додадуть у "Документи", "Таблиці" та "Презентації" у найближчі місяці.

Фото: TechCrunch