Google провів ребрендинг пакету G Suite
Про це повідомляє Укрінформ з посилання на Techcrunch.
Нова назва сервісу, який платно використовують понад 6 млн підприємств, — Google Workspace. Видання зазначає, що компанія "натякнула" на оновлення, коли представила набір нових інструментів співпраці та інтеграції Google Meet для сервісу на початку цього року. Тепер ці інструменти виходять у широкий вжиток, і Google вирішила оновити назву служби та представити нові логотипи для всіх додатків.
G Suite компанія створила у 2016 році як бренд платних пропозицій Google. На пресбрифінгу перед сьогоднішнім анонсом віцепрезидент і генеральний директор компанії Google Workspace Хав'єр Солтеро зазначив, що компанія хоче впевнитися у тому, що сервіс, яким користуються люди, вартий покупки.
Також відсьогодні Google запускає кілька нових функцій Workspace. Здебільшого це інтеграції Meet, Chat і Rooms, про які компанія вже оголосила на початку цього літа. Gmail поки є єдиною службою, що об’єднує всі ці інструменти для співпраці.
Серед інших функцій, які з’являються незабаром, — можливість створювати та співпрацювати над документами з гостями в чатах, а також переглядати файли за посиланням у "Документах", "Таблицях" та "Презентаціях" без необхідності відкривати їх у новій вкладці. Як тільки користувач відмічає когось у документі, у Workplace з’являтиметься, як його називає Google, "розумне вікно", щоб показати контактні дані та перелік дій, як-от початок відеодзвінка чи чату, або надсилання електронного листа.
Gmail і Chat вже мають режим "картинка в картинці", який дозволяє здійснювати відеовиклики Google Meet у цих службах. Цю функцію буде також додадуть у "Документи", "Таблиці" та "Презентації" у найближчі місяці.
Фото: TechCrunch