Audi представила оновлені седани – 444 «коня» на двох

Німецький автовиробник Audi представив два оновлених седана 2021 Audi RS 5 Coupe та 2021 Audi RS 5 Sportback.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В обох моделях автомобіля встановлені 2,9-літрові двигуни з подвійним надувом V6. Загальна потужність становить 444 кінських сил. При цьому крутний момент дорівнює 442 Нм.

2021 Audi RS 5 Coupe може розігнатися з 0 до 96 км за годину за 3,7 секунд, а Audi RS 5 Sportback – за 3,8 секунди. Максимальна швидкість спортивних седанів не перевищує 249 км за годину.

Зазначається, що у салонах обох автомобілів встановлені сенсорні 25,7- сантиметрові інформаційно-розважальні екрани.

Вартість 2021 Audi RS 5 Coupe розпочинається від 75 100 доларів США, а 2021 Audi RS 5 Sportback – від 75 400 доларів США.

Очікується, що оновлені седани з’являться у дилерів наприкінці цього року або на початку 2021.

Читайте також: Maserati представила новий потужний суперкар

Як повідомляв Укрінформ, американський автовиробник General Motors представив концепт електричного автомобіля Buick Electra Concept.

Фото: Audi