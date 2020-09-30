SpaceX знову перенесла запуск четвертого супутника американських ВПС

Компанія SpaceX Ілона Маска перенесла на суботу, 3 жовтня, запуск на орбіту ракету-носія Falcon 9 із четвертим супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 04, чиїм оператором є ВПС США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє компанія у Твіттері.

"Через суперечку з космодромом, тепер націлені на запуск GPS III Space Vehicle 04 у суботу, 3 жовтня", - зазначили у SpaceX.

Раніше компанія SpaceX Ілона Маска через погані погодні умови перенесла з вівторка на середу запуск на орбіту ракету-носія Falcon 9 із четвертим супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 04, чиїм оператором є ВПС США.

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Як повідомлялося, супутники системи глобального позиціонування третього покоління GPS повинні на орбіті замінити 32 старі супутники, чиїм оператором є ВПС США. У грудні минулого року SpaceX запустила перший такий супутник.

Фото: SpaceX