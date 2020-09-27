Rolls-Royce має намір створити найшвидший у світі електролітак

Компанія Rolls-Royce провела тестування інноваційної технології, яка використовуватиметься у найшвидшому в світі повністю електричному літаку.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Rolls-Royce провела тестування силової установки літака, який повинен встановити рекорд швидкості серед електричних крилатих машин.

Компанія випробувала силову установку і пов'язані з нею системи: тобто «ядро» концепції. За оцінками, машина зможе досягти швидкості 482 кілометрів на годину.

Літак одномісний. Єдиний пропелер буде приводитися в рух трьома електродвигунами від компанії Yasa. Їхня сумарна потужність - 500 кінських сил. Заряду батареї, що складається з шести тисяч осередків, вистачить для перельоту на більш ніж 320 кілометрів.

Передбачається, що перший політ машина зможе зробити вже цьогоріч. Встановлення рекорду можна очікувати у 2021-му.

Нагадаємо, у травні цього року стало відомо, що компанія Harbour Air здійснила перший політ літака eCaravan з «нульовим викидом». Базою для неї вибрали Cessna 208B.