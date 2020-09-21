Суд скасував заборону Трампа на месенджер WeChat у США

Американський суд заблокував рішення про видалення WeChat з онлайн-магазинів застосунків Apple і Google.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Мирова суддя США Лорел Білер в Сан-Франциско заявила, що користувачі WeChat, які подали позов проти рішення Трампа, вказали на суттєві порушення Першої поправки до Конституції США про свободу слова та зібрань.

У п'ятницю Міністерство торгівлі США видало наказ, посилаючись на міркування національної безпеки, заблокувати застосунок WeChat у магазинах застосунків США, а Міністерство юстиції закликало Біллер не блокувати цей наказ.

Президент США Дональд Трамп видав указ, який з 20 вересня забороняв використання в країні китайських застосунків TikTok і WeChat.

Як напередодні стало відомо, президент США Дональд Трамп в суботу схвалив операцію з придбання американськими компаніями Oracle і Walmart бізнесу TikTok в США у китайської компанії ByteDance.