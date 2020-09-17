Sony назвала дату виходу PlayStation 5

Японська компанія Sony оголосила, що консоль PlayStation 5 вийде 12 листопада 2020 року за ціною в $ 499, версія без дисковода буде коштувати $ 399.

Як повідомили в компанії, спочатку консоль з'явиться в США, Японії, Канаді, Мексиці, Австралії, Новій Зеландії та Південній Кореї, 19 листопада вона вийде в решті світу, передає Укрінформ.

Також компанія анонсувала такі ігри, як Final Fantasy XVI, нову God of War, рольову гру у всесвіті Гаррі Поттера Hogwarts Legacy.

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Sony представила сервіс PlayStation Plus Collection, що дозволяє грати в ігри з PS4.