Sandvine, технології якої використали для блокування інтернету в Білорусі, розірвала угоду з Мінськом

Американська компанія Sandvine, яку підозрювали у постачанні до Білорусі технології, що фільтрує інтернет-трафік, розірвала угоду з білоруською владою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

У компанії мотивували своє рішення тим, що білоруська влада використовує їхній продукт для порушення прав людини в країні.

Речник Sandvine також додав, що компанія не підтримує використання технологій для придушення вільного обміну інформацією, в результаті чого порушуються права людини.

У компанії додали, що через розірвання угоди вона більше не буде ані оновлювати програмне забезпечення, ані надавати технічну підтримку білоруському державному органу - Національному центру обміну трафіком.

Раніше агенція Bloomberg повідомляла, що має запис телефонної розмови керівництва американської компанії Sandvine, де визнається: компанія постачала у Білорусь технологію, що фільтрує інтернет-трафік.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Вихідними в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.