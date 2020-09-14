Рекламний сервіс Google Ads відтепер доступний українською

Підтримка рекламного онлайн-сервісу Google Ads відтепер доступна українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

Спільнота підтримки продукту Google Ads – це форум, на якому можна спілкуватися з іншими досвідченими користувачами, отримувати відповіді на свої запитання, обговорювати функції продукту й обмінюватися практичними порадами. Він відкритий для всіх користувачів, і спілкуватися можна на будь-які теми, пов'язані з Google Ads. Як наголошують в компанії Google, таким чином тепер україномовні користувачі Google Ads зможуть шукати на форумі дописи на теми, які цікавлять, за ключовими словами, публікувати нові запитання та спілкуватись з іншими користувачами у відкритих обговореннях.

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Як повідомлялося, Google Ads (раніше відомий як AdWords) – сервіс контекстної реклами, що надає зручний інтерфейс і багато інструментів для створення ефективних рекламних повідомлень. Ads – флагманський рекламний проєкт Google і основне джерело доходів компанії; 24 липня 2018 року бренд AdWords змінив назву на Google Ads, а також отримав новий логотип.