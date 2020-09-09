Apple подала зустрічний позов до Epic Games

Apple пред'явила зустрічні претензії до Epic Games - розробника гри Fortnite.

Компанія заявила про порушення умов контракту на користування каталогом App Store.

Зазначаэться, що Epic Games впровадив в гру Fortnite новий спосіб монетизації в обхід комісії Apple в 30%. Зокрема, гравцям дозволили купувати внутрішньоігрову валюту і товари безпосередньо через додаток, тобто в обхід платіжної системи Apple. За порушення правил Apple видалила гру з App Store. Так само вчинив і Google, видаливши гру з Google Play. У відповідь Epic Games подала позови до компаній, звинувативши їх в антиконкурентних практиках.

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Apple зажадала від суду відшкодувати їй збитки і заборонити Epic Games вдаватися до «нечесної ділової практики», пише WSJ.

Фото: ЕРА