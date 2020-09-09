Apple подала зустрічний позов до Epic Games
Укрінформ
Apple пред'явила зустрічні претензії до Epic Games - розробника гри Fortnite.
Про це повідомляє The Wall Street Journal , передає Укрінформ.
Компанія заявила про порушення умов контракту на користування каталогом App Store.
Зазначаэться, що Epic Games впровадив в гру Fortnite новий спосіб монетизації в обхід комісії Apple в 30%. Зокрема, гравцям дозволили купувати внутрішньоігрову валюту і товари безпосередньо через додаток, тобто в обхід платіжної системи Apple. За порушення правил Apple видалила гру з App Store. Так само вчинив і Google, видаливши гру з Google Play. У відповідь Epic Games подала позови до компаній, звинувативши їх в антиконкурентних практиках.
Apple зажадала від суду відшкодувати їй збитки і заборонити Epic Games вдаватися до «нечесної ділової практики», пише WSJ.
Фото: ЕРА