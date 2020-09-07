Hubble показав спіральну галактику в сузір'ї Голуб

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав спіральну галактику NGC 2188 у сузір'ї Голуб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайтіамериканського відомства.

Попри те, що на перший погляд може здаватися, що NGC 2188 складається виключно з вузької смуги зірок, астрономи класифікують її як огороджену спіральну галактику.

Справжню форму галактики астрономи визначили шляхом вивчення розподілу зірок у внутрішній центральній опуклості, зовнішньому диску та спостереження за кольорами зірок.

Зазначається, що за різними оцінками, NGC 2188 становить лише половину розміру Чумацького Шляху. Її довжина становить 50 000 світлових років.

Галактика знаходиться в сузір’ї Голуба й була названа наприкінці 1500-х років на честь голуба з біблійних сюжетів про ковчег Ноя.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав невелику частину хвилі вибуху наднової Лебедя у сузір'ї Лебедя.