Книги, додатки та відео: Google запускає платформу для дітей

Компанія Google запровадила для користувачів Android режим Kids Space, який складається з додатків, книг та відео для дітей, і має батьківський контроль для вибору програм для використання.

Про це повідомляє Gadgets.ndtv.

Директор відділу користувальницького інтерфейсу Міндо Брукс у своєму блозі зазначив, що Kids Space розроблено для того, щоб діти були в центрі користувальницького досвіду та “змогли стати дослідниками”.

Google Kids Space рекомендуватиме матеріали, призначені для дітей, на основі їх інтересів, як-от додатки та ігри від Google Play, схвалені вчителями та спеціалістами з питань освіти і медіа для дітей спільно з радниками з Гарварда. Діти також можуть створювати власних персонажів та знаходити нові цікаві застосунки та книги для читання та ігор.

Компанія повідомила, що співпрацювала з провідними видавцями, щоб зробити популярні дитячі книги безкоштовними, та зібрала колекцію із 400 книг, доступних у Google Kids Space. Діти можуть переглядати відео через YouTube Kids на вкладці “Дивитися”. Книги та відеозаписи будуть наявні залежно від доступності у конкретному регіоні.

Брукс сказав, що батькам, окрім функції батьківського контролю, необхідно більше інструментів для пошуку матеріалів, які зможуть переглядати діти, що активніше використовують технології в умовах пандемії.

Батьки можуть завантажувати додаткові програми, ігри та книги з Google Play. Для використання Google Kids Space діти повинні мати акаунт Google.

Google Kids Space буде доступний глобально для планшетів Lenovo, а незабаром з’явиться на всіх планшетах Android.