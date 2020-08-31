Космічна мрія музею Сергія Корольова

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі цього року відзначає своє 50-річчя і чекає присвоєння статусу національного

Музей космонавтики у місті, де народився геніальний конструктор Сергій Корольов, без перебільшення унікальний і вже давно став популярним за межами не лише Житомира, а й України. Тут часто бувають міжнародні делегації, закордонні туристи та представники вищого керівництва держави.

Заклад намагається крокувати в ногу з часом, тож поступово запроваджує інтерактивні розваги, що робить його ще цікавішим. Зараз комплекс на вулиці Дмитрівській – туристична «мекка», де космос можна побачити, почути і навіть вдихнути.

Укрінформ поцікавився, чим живе єдиний в Україні музей космонавтики.

ПОНАД 110 ТИСЯЧ ВІДВІДУВАЧІВ ЗА МИНУЛИЙ РІК

З нагоди півсторічного ювілею закладу на Житомирщині 2020-й оголошений роком Музею космонавтики ім. С.П. Корольова.

Музей складається із двох частин – це меморіальний будинок-музей Сергія Корольова, а навпроти, через дорогу, експозиція «Космос».

Ми прийшли на космічну експозицію у будень по обіді, й було там досить людно (наскільки це дозволяють карантинні обмеження). При вході минули гіда, який проводив екскурсію англійською мовою, а трохи далі – кілька сімей з дітьми.

Антон Шалений зі Львова разом із друзями вже виходять з музею. Запитую про враження, на що чоловік відповідає: «Ми відпочивали на скелях у Денишах (село поблизу Житомира, відоме своїм скеледромом – ред.). Знаємо про цей музей, і мій приятель дуже хотів сюди потрапити. Мені взагалі подобається мирна космонавтика і ракети, які досліджують космос заради науки, а не вбивають людей. У музеї цікаво подивитися, як людство розвивається і як змінюються технології».

Торік музей відвідали понад 110 тисяч людей. Після послаблення карантинних обмежень сюди почали повертатися іноземні туристи. Своїм гостям працівники закладу проводять екскурсії українською, російською, англійською, німецькою та польською мовами.

«Унікальність нашого музею в тому, що космос, про який ми розповідаємо, не є суто технічним, це космос філософський, космос людської душі, поєднання мікро- і макрокосмосу. Це стало можливим, коли ми замислилися, яким має бути музей на батьківщині головного конструктора, котрий мріяв про польоти на Марс, до Місяця і сконструював перший ракетоносій. Ми ж не космічне місто, але батьківщина Корольова. Якщо б ми, наприклад, посягали на місце столиці ракетобудування, це було б смішно. Навіть космічні дослідження – це також не про нас. А от космічна ідея, космічна мрія – це наше. Ми єдиний музей у світі з такою концепцією», – розповідає директор Музею космонавтики ім. С.П. Корольова Ірина Дячук.

У музеї кожен експонат має свою історію. Тут можна побачити зразки колишньої техніки та сучасні наукові розробки, які збагачують науку знаннями про космос та, цілком імовірно, надихають майбутніх дослідників та космонавтів.

«Космонавтика – така тема, з якою людина у своєму житті зазвичай не стикається. З космічною технікою мають справу ті, хто її розробляє, літає на ній або обслуговує її. А наш музей кожному дає унікальну змогу побачити техніку, яка літає в космосі», – додає заступник директора музею Вікторія Четвертак.

Контейнер для розміщення наукових приладів на геофізичних ракетах

ЧИ ЗАВІТАЄ ДО ЖИТОМИРА ІЛОН МАСК?

Завдяки співпраці закладу з посольством США за останні кілька років музей відвідали двоє астронавтів НАСА. Зокрема Гайдемарі Стефанишин-Пфайфер відзначила особливість житомирського музею: тут вона змогла побачити “радянську” частину космічної програми, а до того була знайома лише з її американською та європейською складовими. Не меншим захоплення музеєм було і в Рендольфа Брезніка, який подарував закладу український прапор, розгорнутий у космосі.

Орбітальний відсік космічного корабля "Союз"

Цікавимося в музейників, чи збирається до них завітати Ілон Маск, якого нещодавно до Житомира запросило Посольство США. Вони кажуть, що підтвердження не отримали, але контактують із житомирянином Олексієм Пахуновим, який працює у компанії Маска «SpaceX». Його теж запросили до музею.

Спусковий апарат КК "Союз - 27"

В ОЧІКУВАННІ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

У рік свого ювілею Музей космонавтики може отримати статус національного. Ця ідея не нова, її підтримував за часів свого президентства ще Леонід Кучма. Тоді заклад уже був на порозі зміни свого статусу, але щось не склалося. Цю спробу вирішили повторити знову.

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Житомирської ОДА, обласної ради та народних депутатів від Житомирщини і звернувся до президента. Тепер всі з оптимізмом очікують на його указ.

За словами Ірини Дячук, отримання Музеєм космонавтики статусу національного додасть Україні іміджу як космічній державі.

«Україна і зокрема Житомир – батьківщина головного конструктора Корольова і, безумовно, тут мав би бути національний музей. Ми на це очікуємо багато років. Це максимально розширить наші можливості на міжнародній арені. Ми зможемо брати участь у масштабних міжнародних проєктах із популяризації космосу, навчально-освітніх і культурних програмах та інноваційних практиках. На рівні України зі статусом національного музей долучатиметься до пілотних технологічних проєктів, буде експериментувати, залучати позабюджетні кошти», – зауважує директор музею.

За її словами, цього року в закладі вже з’явився унікальний зореліт «Еней», аналогів якому немає в Україні. У ньому вперше застосоване програмне забезпечення, що дозволяє імітувати політ у космос.

Зміна статусу музею – це визнання його важливості й роботи, яка тут проводиться. Водночас це є викликом, адже потрібно постійно доводити, що заклад його вартий. Хоча до цього тут давно готові.

Автоматична міжпланетна станція "Луна-9"

«Ми починали на ентузіазмі, вкладали власні гроші в проєкти, і коли довели, що можемо успішно їх реалізувати, до нас прийшла потужна підтримка і кошти. Тому в першу чергу треба починати самим щось робити», – говорить Вікторія Четвертак.

Рідинний ракетний двигун "РД- 214"

Зараз у музеї є багато ідей щодо змін. Передовсім розширення потребує експозиція «Космос», тож міська рада передає закладу територію поруч із ним. У майбутньому там хочуть облаштувати інтерактивний простір та кав’ярню.

КОСМІЧНА ПОДОРОЖ ІЗ «ЕНЕЄМ»

Час, як і науково-технічний прогрес, невпинно крокує вперед, тому й космічна експозиція музею намагається не відставати від цих змін.

Вікторія Четвертак каже: «Якщо при відкритті музею це була переважно експозиція, яка стосувалася радянської космічної програми, то тепер ми її розширили і більш зважено показуємо космічну програму у світі. Крім того, у нашому музеї знаходять відображення всі новинки, які є в світовій космічній галузі. Спочатку велику допомогу нам надала Академія наук тодішнього СРСР. В останні роки поповнення колекції відбувається завдяки подарункам або в рамках проєктів зі співробітництва. Зокрема, ми отримували унікальне обладнання з білоруської Академії наук. Щось дарують наші відвідувачі й ті, хто захоплюються темою космосу, дещо закупили завдяки проєкту «Спільнокошт».

Вона проводить екскурсію музеєм. Увагу одразу привертає так зване «космічне яйце», всередині якого можна почути звуки космосу. Далі прямуємо до спускного апарату космічного корабля «Союз-27», який повернув на землю чотирьох космонавтів. Четвертак каже, що французи аналогічний апарат поставили під скляний купол, а от у Житомирі в нього можна зазирнути і навіть відчути його космічний запах. Вгорі над ним – технологічний зразок супутника для дослідження природи полярного сяйва. Крім того, в музеї є макети ракет «Antares» та «Zenit-2», які передало КБ «Південне».

Останнім часом у Музеї космонавтики побільшало інтерактиву. Зокрема, з’явилися інтерактивні шоломи та улюбленець дітей – робот Меканоїд, який танцює хіп-хоп і розповідає про Сергія Корольова.

Зараз найбільша гордість закладу – це зореліт «Еней», який з’явився там у січні. У кабіні є два місця для пілота та пасажира. Звуки і відчуття нагадують космічний політ, перед очима мерехтять зірки і планети, можна побачити неймовірний схід сонця. Всі охочі мають змогу обрати планету, на якій можна “приземлитися”, аби оглянути її поверхню. Зореліт мчить космосом скоріше швидкості світла.

У музеї розповідають, що нещодавно у них побував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, якому неабияк сподобався політ «Енеєм».

Спуститися на землю після зорельоту допоможе чорна кішка Маня, яка живе в меморіальному будинку-музею Сергія Корольова і обожнює увагу відвідувачів.

Життя в Музеї космонавтики ім. С.П. Корольова вирує, а присвоєння статусу національного має зробити його ще цікавішим та яскравішим.

Ірина Чириця, Житомир

Фото Володимира Тарасова