Мобільного зв'язку 4G немає у більш як 7 тисячах населених пунктів – Мінцифри

В Україні залишається понад 7 тисяч населених пунктів, де мобільний зв'язок не 4G і навіть не 3G, але протягом найближчих років ця проблема повинна бути вирішена.

Про це в ефірі телеканалу "ДІМ" сказав керівник напрямку розвитку мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько, передає Укрінформ.

За його словами, проблема в тому, що в Україні дуже багато сіл, де живуть 20, 30, 50, 100 осіб тому мобільні оператори не встигають покрити всі населені пункти. Але протягом найближчих двох-трьох років жителі навіть віддалених сіл повинні отримати мобільний зв'язок четвертого покоління.

«Цієї весни були видані нові ліцензії для мобільних операторів з тим, щоб вони покрили майже 90% населення країни, як мінімум 90%. Туди будуть входити і міста з населенням 2 тисячі осіб, і навіть 500 осіб. Тому протягом 4 років повинен істотно зменшитися числовий розрив, який є зараз», - зазначив Прибитько.

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За його словами, поки що в Україні існує цифровий розрив між великими містами і невеликими населеними пунктами. Він пояснив, що попередні ліцензії на використання радіочастот мобільними операторами були видані з тим, щоб покрити найбільші міста і найбільші села. А чим менше жителів у селі, тим це менш вигідно операторам і тим пізніше до них приходить мобільний зв'язок.

Представник Мінціфри пояснив, що проект 4G в діапазоні 900 МГц дозволяє покривати і невеликі населені пункти. Його реалізація стартувала з 1 липня і почалася з західних регіонів, тому що там гориста місцевість і найважче проводити переобладнання.

«Потім проходить через центр країни і закінчується на півдні і сході. Луганська і Донецька області вже повинні почати отримувати мобільний зв'язок четвертого покоління у грудні цього року. Це буде не за один раз, не за тиждень, це все-таки тривалий процес, коли мобільні оператори підключають місто за містом, село за селом. Там, де є можливість безпечно це робити, мобільні оператори почнуть вже у грудні», - сказав Прибитько.