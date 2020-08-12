Автовиробник Bentley представив люксовий кросовер 2021 Bentley Bentayga Speed зі швидкістю до 306 км за годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

"Новий Bentayga Speed залишається найшвидшим кросовером у світі, але більше того - це також найрозкішніша версія нової Bentayga", - заявив виконавчий директор компанії Адріан Халлмарк.

Сам автомобіль має шестилітровий двигун із подвійним турбонадувом W12. Його потужність становить 626 кінських сил.

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Кросовер може розігнатися з місця до "сотні" всього за 3,9 секунди, а максимальна швидкість 2021 Bentley Bentayga Speed дорівнює 306 км за годину.

Усередині люксового автомобіля встановлений інформаційно-розважальний сенсорний дисплей з додатковими можливостями.

Компанія також дозволить клієнтам обрати колір зовнішньої сторони з 88 варіантів.

Bentley представив найшвидший кросовер у світі

Зазначається, що попри те, що компанія не назвала вартість свого нового суперкара, вартість його попередника 2020 Bentayga Speed становила 240 400 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник Audi представив два нові автомобілі 2021 Sedan S3 та 2021 Sportback S3.

Фото з сайту: carbuzz.com