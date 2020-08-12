Twitter представив нову функцію
Укрінформ
Соцмережа Твіттер представила нову функцію, яка дозволяє користувачам самостійно вирішувати, хто зможе відповідати на їхні повідомлення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє USA Today.
Відтепер користувачі матимуть три опції, з яких вони зможуть обрати людей, яким буде дозволено відповідати на їхні повідомлення, а саме: всі користувачі, тільки ті користувачі, за чиїми сторінками стежить автор, або тільки ті користувачі, яких згадано у повідомленні.
Раніше був доступний тільки один варіант – усі.
Зазначається, що твіти з обмеженим колом відповідачів буде позначено, а місце для відповіді у тих людей, які не зможуть відповісти, буде замасковано сірим кольором.
У компанії впевнені, що нова функція не дозволить небажаним відповідям «спамити» розмови між користувачами у соцмережі.