E Ink представила прототип електронної книги, в якій можна робити нотатки

Компанія E Ink представила прототип електронної книги, на "сторінках" якої можна робити нотатки.

Як повідомляє Engadget, пристрій має 10,3-дюймовий екран, що підходить для читання газет, передає Укрінформ.

Корпорація продемонструвала прототип електронної книги, що має два екрани та складається навпіл. Також на екрані пристрою можна робити помітки з використанням стилуса.

Цей девайс відрізняється від попередніх розробок подвійного екрану від E Ink. Зокрема, кнопки в електронній книзі розміщені знизу, а світлодіодні панелі для підсвічування екрану - вгорі. Користувач може виділяти частини тексту та робити нотатки за допомогою стилуса - це не вперше, коли корпорація додала систему нотаток в електронну книгу.

Фото: E Ink

Процес розробки електронної книги триває, а якість девайсу покращилася з моменту демонстрації першої версії у червні.

Як повідомляє The Verge, для комфортного використання пристрою необхідно зменшити розмір рамок та розробити іншу систему підсвічування, що не буде такою громіздкою, як світлодіодні панелі.

Перше фото з сайту engadget.com