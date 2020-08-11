E Ink представила прототип електронної книги, в якій можна робити нотатки

E Ink представила прототип електронної книги, в якій можна робити нотатки

Відео
Укрінформ
Компанія E Ink представила прототип електронної книги, на "сторінках" якої можна робити нотатки.

Як повідомляє Engadget, пристрій має 10,3-дюймовий екран, що підходить для читання газет, передає Укрінформ.

Корпорація продемонструвала прототип електронної книги, що має два екрани та складається навпіл. Також на екрані пристрою можна робити помітки з використанням стилуса.

Цей девайс відрізняється від попередніх розробок подвійного екрану від E Ink. Зокрема, кнопки в електронній книзі розміщені знизу, а світлодіодні панелі для підсвічування екрану - вгорі. Користувач може виділяти частини тексту та робити нотатки за допомогою стилуса - це не вперше, коли корпорація додала систему нотаток в електронну книгу.

Фото: E Ink

Процес розробки електронної книги триває, а якість девайсу покращилася з моменту демонстрації першої версії у червні.

Читайте також: Amazon “навчить” голосового асистента відкривати мобільні додатки

Як повідомляє The Verge, для комфортного використання пристрою необхідно зменшити розмір рамок та розробити іншу систему підсвічування, що не буде такою громіздкою, як світлодіодні панелі.

Перше фото з сайту engadget.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-