У США створили пристрій, який дозволяє спілкуватися з голограмою

Лос-Анджелеська компанія PORTL розробила девайс розміром з телефонну будку, який здатен транслювати фігуру людини у повний зріст.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на GadgetsNow.

Машину також можна оснастити технологією, яка дозволяє взаємодіяти із записаними голограмами історичних постатей та родичами, які пішли із життя.

Пристрій має 2,1 метра у висоту, 1,5 метра у ширину та може підключатися до звичайної мережевої розетки. Будь-хто з камерою та білим фоном має змогу завантажити на білому фоні голограму у якій, зі слів генерального директора PORTL Девіда Нусбаума, відбувається “голопортація”.

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“Ми маємо змогу підтримати контакт між сім’ями військових, що не бачили одне одного декілька місяців, людьми з різних узбереж”, або між тими, хто дотримується карантину через коронавірус, додав Нусбаум.

Ціна на пристрій починається від 60 000 доларів та має знизитись за наступні 3-5 років, заявляє генеральний директор. Компанія також планує випустити менший дешевший девайс на початку 2021 року.

Девайс можна оснащати штучним інтелектом від Лос-Анджелеської компанії StoryFile, та робити записи голограм з можливістю збереження. Ця опція підвищує ціну до 85 000 доларів.

Директорка StoryFile Хезер Сміт повідомила, що люди “можуть відчувати, ніби вони справді поговорили з голограмою. Ти відчуваєш їх присутність, мову тіла, невербальні риси. Ти відчуваєш, ніби справді поговорив із людиною, хоча насправді її тут не було”.

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