Google може випустити складаний смартфон до кінця 2021 року – ЗМІ

За інформацією, яка опинилася у розпорядженні журналістів, компанія Google може випустити гнучкий смартфон у четвертому кварталі наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9to5Google.

У документі, який опинився у розпорядженні журналістів, перераховуються параметри мобільних операційних систем усіх фірмових смартфонів Google починаючи з Pixel 2, а також згадуються ще не випущені пристрої під кодовими назвами raven (ворон), oriole (іволга) і passport (паспорт).

Про «іволгу» і «ворона» у документі детальної інформації немає, однак журналісти припускають, що йдеться про Pixel 6. А пристрій під кодовою назвою «паспорт» згадується, як складаний.

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Усі три пристрої мають позначку «Q4 2021», що може означати дата виходу пристроїв - четвертий квартал 2021 року.

У 2019 році CNET повідомляв, що Google «працює над складаним Pixel».

Своєю чергою у компанії Google заявили, що не коментують чутки.