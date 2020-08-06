TikTok відкриє інформаційний центр в Ірландії вартістю $500 мільйонів

Популярна соцмережа та додаток TikTok заявила про намір збудувати великий центр зберігання даних у Ірландії: вартість проєкту оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Цей ірландський центр зберігатиме відеозаписи, повідомлення та інші дані, що створюються європейськими користувачами TikTok.

Слід зазначити, що досі ця соцмережа зберігала дані своїх юзерів у США, а їх резервні копії – в Сінгапурі.

Рішення ж про відкриття центру зберігання в Ірландії прозвучало якраз після того, як президент США Дональд Трамп висунув погрозу заборонити TikTok на території країни. Через те, що, мовляв, китайське походження на власність цього додатку й соцмережі становлять небезпеку для Сполучених Штатів та їх національних інтересів.

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У свою чергу, китайська компанія Bytedance, чиїм дочірнім проєктом є TikTok, відкидає такого роду звинувачення.

Як відомо, TikTok є платформою для поширення коротких відеороликів. За останні кілька років цей додаток став дуже популярним серед молоді по всьому світу.