Що це було – утопія чи антиутопія?

Питання залишається відкритим

Історія нашого космічного майбутнього пишеться прямо зараз. Без зайвого пафосу (у порівнянні зі стартом) американський космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю після першої місії SpaceX до Міжнародної космічної станції.

Капсула з астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі приводнилася в Мексиканській затоці біля узбережжя США. Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави – СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".

Але головним наслідком цієї історії буде навіть не подальша доля космічної програми Росії. До її остаточної деградації усе йшло останні півтора десятиліття.

Уявіть собі, що вже завтра окремі земні корпорації зможуть дотягнутися до ресурсів космосу. Це буде зовсім нова реальність – компанії із бюджетами, що можна порівняти із бюджетами провідних країн світу.

Що це буде - утопія чи антиутопія? Питання залишається відкритим...

Олександр Леонов

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