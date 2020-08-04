Маск каже, що Cybertruck для Європи будуть трохи меншими
Укрінформ
Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск натякнув, що для Європи електрокари Cybertruck можуть мати менший розмір, ніж у США.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттер.
«Дуже ймовірно у майбутньому», - повідомив Маск, відповідаючи на запитання користувача про менший розмір Cybertruck для Європи.
Водночас він не вказав, коли саме це може відбутися.
За даними порталу Electrek, нині розмір прототипу, який Маск представив раніше, становить 588,5 см у довжину, 202,7 см у ширину та 190,5 см у висоту. Tesla планує запустити виробництво Cybertruck на заводі в Остіні, штат Техас, до кінця 2021 року.