Маск каже, що Cybertruck для Європи будуть трохи меншими

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск натякнув, що для Європи електрокари Cybertruck можуть мати менший розмір, ніж у США.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттер.

«Дуже ймовірно у майбутньому», - повідомив Маск, відповідаючи на запитання користувача про менший розмір Cybertruck для Європи.

Водночас він не вказав, коли саме це може відбутися.

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За даними порталу Electrek, нині розмір прототипу, який Маск представив раніше, становить 588,5 см у довжину, 202,7 см у ширину та 190,5 см у висоту. Tesla планує запустити виробництво Cybertruck на заводі в Остіні, штат Техас, до кінця 2021 року.