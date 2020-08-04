Microsoft планує до 2030 року звести відходи від виробництва до нуля

Microsoft планує до 2030 року звести відходи від виробництва до нуля

Укрінформ
Компанія Microsoft планує перейти на безвідходне виробництво до 2030 року, а також припинити використовувати одноразову пластмасу в упакуванні до 2025.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Планується, що компанія створить так звані “Кільцеві центри”, завдяки яким вдасться повторно використовувати або переробляти 90% відходів на місці, а не відправляти їх стороннім переробникам. Один з найгабаритніших видів сміття, що буде перероблене у “центрах” Microsoft, - це сервери, що використовуються в центрах обробки даних компанії.

Минулого року найбільші офісні комплекси Microsoft відправили на звалища 3 189 тонн сміття. За новим планом компанії, їх кількість має дійти до нуля за десятиліття.

“Ми прагнемо збільшити здатність наших пристроїв до повторного ремонту і збалансувати це з іншими аспектами виробництва, такими як безпека та довговічність, і, звичайно, найважливішим для нас - конфіденційністю”, - сказав Брайан Янус, генеральний менеджер Microsoft з енергетики та екологічної стабільності.

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Плани щодо нуля відходів є частиною головної екологічної мети, яку компанія Microsoft поставила на початку року, - перейти до негативного показника викидів вуглецю до 2030 року. Щоб уповільнити процес змін клімату, компанія оголосила, що виведе з атмосфери більше парникових газів, ніж виробляє, до кінця десятиліття, а також зменшить усі викиди вуглецю, що здійснювала за весь період існування Microsoft, до 2050.

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