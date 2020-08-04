Microsoft планує до 2030 року звести відходи від виробництва до нуля

Компанія Microsoft планує перейти на безвідходне виробництво до 2030 року, а також припинити використовувати одноразову пластмасу в упакуванні до 2025.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Планується, що компанія створить так звані “Кільцеві центри”, завдяки яким вдасться повторно використовувати або переробляти 90% відходів на місці, а не відправляти їх стороннім переробникам. Один з найгабаритніших видів сміття, що буде перероблене у “центрах” Microsoft, - це сервери, що використовуються в центрах обробки даних компанії.

Минулого року найбільші офісні комплекси Microsoft відправили на звалища 3 189 тонн сміття. За новим планом компанії, їх кількість має дійти до нуля за десятиліття.

“Ми прагнемо збільшити здатність наших пристроїв до повторного ремонту і збалансувати це з іншими аспектами виробництва, такими як безпека та довговічність, і, звичайно, найважливішим для нас - конфіденційністю”, - сказав Брайан Янус, генеральний менеджер Microsoft з енергетики та екологічної стабільності.

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Плани щодо нуля відходів є частиною головної екологічної мети, яку компанія Microsoft поставила на початку року, - перейти до негативного показника викидів вуглецю до 2030 року. Щоб уповільнити процес змін клімату, компанія оголосила, що виведе з атмосфери більше парникових газів, ніж виробляє, до кінця десятиліття, а також зменшить усі викиди вуглецю, що здійснювала за весь період існування Microsoft, до 2050.