Інженери розробили новий метод 3D-друку, що значно збільшить міцність деталей

Інженери розробили новий метод 3D-друку, що значно збільшить міцність деталей

Укрінформ
Дослідникам американського університету UMass Lowell вдалося впоратися з цим недоліком готових виробів завдяки винаходу нового методу литтєвого друку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Phys.org.

Оригінальна технологія об'єднує елементи класичного 3D-друку, і лиття під тиском – деталі створюються шляхом заповнення порожнин форм розплавленими матеріалами.

Згідно з результатами перших випробувань, об'єднання цих двох процесів збільшило швидкість виробництва і міцність одержуваної продукції. За словами творця методики Девіда Казмера, вченим вдалося не лише прискорити процес виготовлення в три рази, а й істотно підвищити "живучість" надрукованих виробів.

Читайте також: На 3D-принтері вперше у світі “надрукували” електробайк

"Винахід значно покращує якість виготовлених деталей, роблячи їх більш щільними з мінімальною кількістю тріщин або порожнин, завдяки чому вони стають набагато міцнішими. Новий процес також ефективний економічно, оскільки його можна використовувати у вже існуючих 3D-принтерах, лише з новим програмним забезпеченням", – стверджує Казмер.

Оригінальна методика, розробка якої зайняла 18 місяців, дозволить створювати міцні деталі для літаків і автомобілів, а також більш довговічні медичні пристрої та протези. Дослідник вже подав заявку на патент для своєї технології, але дата її масового впровадження поки невідома.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-