Інженери розробили новий метод 3D-друку, що значно збільшить міцність деталей

Дослідникам американського університету UMass Lowell вдалося впоратися з цим недоліком готових виробів завдяки винаходу нового методу литтєвого друку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Phys.org.

Оригінальна технологія об'єднує елементи класичного 3D-друку, і лиття під тиском – деталі створюються шляхом заповнення порожнин форм розплавленими матеріалами.

Згідно з результатами перших випробувань, об'єднання цих двох процесів збільшило швидкість виробництва і міцність одержуваної продукції. За словами творця методики Девіда Казмера, вченим вдалося не лише прискорити процес виготовлення в три рази, а й істотно підвищити "живучість" надрукованих виробів.

"Винахід значно покращує якість виготовлених деталей, роблячи їх більш щільними з мінімальною кількістю тріщин або порожнин, завдяки чому вони стають набагато міцнішими. Новий процес також ефективний економічно, оскільки його можна використовувати у вже існуючих 3D-принтерах, лише з новим програмним забезпеченням", – стверджує Казмер.

Оригінальна методика, розробка якої зайняла 18 місяців, дозволить створювати міцні деталі для літаків і автомобілів, а також більш довговічні медичні пристрої та протези. Дослідник вже подав заявку на патент для своєї технології, але дата її масового впровадження поки невідома.