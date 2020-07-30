Понад 5 мільйонів українців не мають доступу до швидкісного інтернету

Про це під час презентації в Укрінформі першого дослідження наявності доступу населення до високошвидкісного інтернету повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку інфраструктури Олександр Шелест.

"Ми зосередились на дослідженні саме оптичних технологій, адже відповідає це, перш за все, європейській практиці. ЄС поставив собі за мету до 2025 року забезпечити повне покриття оптичними технологіями усіх домогосподарств. А також це відповідає розвитку технологій", - зазначив він.

Він зауважив, що станом на сьогодні 4.2 млн людей проживають в населених пунктах, в яких немає жодного оптичного провайдера.

"Це, переважно, села. Є ще інша проблема - навіть в тих селах, де існує такий провайдер, він покриває не всю територію і деякі жителі таких населених пунктів перебувають у зоні, де підключення коштує набагато дорожче, ніж вони собі це можуть дозволити. Таких людей ще понад півтора мільйона і, відповідно, загальна сума людей, які не мають реальної можливості підключитись, складають 5,5 млн", - зазначив заступник міністра.

Він також повідомив, що 17 тисяч населених пунктів із 28 тисяч наявних в Україні - перебувають без оптики.

"На щастя, для жителів міст все позитивно - лише 2% міст не мають жодного оптичного оператора. І, треба зауважити, це не великі міста, а селища міського типу. Але, якраз понад 65% сіл не мають належного покриття, не мають жодного оптичного провайдера. І, відповідно, не можуть якісно отримувати послуги інтернету", - додав Шелест.

Він також додав, що робота над проєктом стартувала восени 2019 року, а подібне дослідження в Україні проводилось вперше.

В рамках дослідження використовувались як офіційні джерела (запит НКРЗІ, звітність шкіл, результати тендерних процедур), так і було проведено опитування від Міністерства цифрової трансформації. Також долучалась інформація від Укрпошти та "Нової пошти", а також застосовували технологічні джерела - Speedtest, Huawei, WorldBBank.