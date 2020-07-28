Facebook виділяє майже $400 тисяч на боротьбу з ненавистю в інтернеті

Facebook передасть Технічному університету Онтаріо 500 тисяч канадських доларів (близько 385 тисяч доларів США) на створення Глобальної мережі боротьби із ненавистю.

Про це повідомили у пресслужбі Технічного університету Онтаріо, розташованого у передмісті Торонто.

“Центр з питань ненависті, упереджень та екстремізму Технічного університету Торонто й Facebook Канада створюють Глобальну мережу боротьби із ненавистю для вироблення стратегій, підходів та засобів запобігання ненависті й екстремізму, зокрема вивчення того, як вони поширюються та як їх спинити”, - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що Facebook передасть Центру 500 тис. дол протягом наступних п’яти років, аби “підтримати його роботу із дослідження насильницького екстремізму”. “Глобальна мережа слугуватиме інформаційним хабом, пропонуючи свої якісні знання національним, міжнародним та глобальним партнерам шляхом заснованої на доказах освіти, навчання й програмного наповнення”, - зауважили в університеті.

Серед іншого, нове фінансування дозволить Центру найняти людину, в обов’язки якої входитиме “полегшення глобального партнерства та обмін знань із фокусом на дослідженні, розумінні й запобіганні ненависті, упереджень й екстремізму як онлайн, так і в реальному житті”.

Засновниця й очільниця Центру з питань ненависті, упереджень та екстремізму Барбара Перрі раніше вже співпрацювала із Facebook, консультуючи соцмережу з приводу канадського екстремістського контенту. За її порадою Facebook видалив кілька сторінок та груп, які поширювали заклики до насильства.