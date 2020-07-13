Шведська компанія випустила девайс для покращення геймерських навичок

Компанія Tobii випустила девайс, який геймери використовують для відслідковування погляду у таких іграх зі швидким темпом, як, наприклад, Fortnite чи League of Legends.

Про це повідомляє CNN.

У червні компанія випустила Tobii Eye Tracker 5 вартістю $229, що має покращене повторне калібрування. Девайс використовує алгоритм для відстеження патернів очей гравця за допомогою камери, що дозволяє програмному забезпеченню чітко визначити напрямок погляду суб’єкта, а з часом - і шаблони поведінки. Він може відслідковувати погляд гравців та нахил їх голови, допомагає їм визначити "сліпі плями".

"Якщо ми втрачаємо ваш погляд, то ми набагато, набагато швидше знаходимо ваші очі знову. Це допомагає у таких іграх, як Counter-Strike: Global Offensive та інших", - розповів Мартін Ліндгрен, керівник ігрового відділу у Tobii.

Пристрій має серію датчиків і дві камери. Він кріпиться на магніті, або через USB-кабель. Tobii Eye Tracker фіксує ваш погляд, попросивши поглянути на конкретні точки на екрані.

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Професійні гравці кіберспорту використовують технологію відслідковування погляду. Вони аналізують необроблені дані, щоб створювати ефективні стратегії та вигравати турніри.

Девайс для покращення геймерських навичок / Фото: tobii.com

Tobii уже використовувався у таких змагальних іграх, як Counterstrike та PlayerUnknown's Battlegrounds. Watchdogs: Legion, що вийде від Ubisoft цьогоріч, стане ще однією грою, яка підтримуватиме функцію відслідковування погляду Tobii.