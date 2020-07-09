Tinder запроваджує нову опцію відеодзвінків

У мобільному додатку для знайомств Tinder з’явився відеочат, який розробники назвали “віч-на-віч”.

Про це повідомляється на сайті Tinder.

Ця опція не потребує обміну номерами телефону між співрозмовниками та впроваджується у тестовому форматі у 13 країнах, серед яких США, Австралія, Бразилія та Франція. Не всі користувачі Tinder у цих країнах матимуть доступ, лише вибрана група осіб.

“Команда сподівається побачити, як добре працює функція з технічного боку, наприклад, як із нею можуть впоратися сервери, перш ніж впроваджувати функцію ширше,” - сказала Бернадет Морган, старший менеджер із продукції групи довіри та безпеки Tinder.

“Віч-на-віч” відрізняється від інших опцій відеочату тим, що обидві людини мають погодитися на відеоз’єднання. Як тільки вони натискають на іконку у правому верхньому кутку екрану чату, необхідно дати згоду на дзвінок, вийти з якого можна у будь-який момент.

Перед дзвінком обидві людини мають погодитися на правила використання - відсутність наготи, посилань на мову ненависті, жорстокість та нелегальну діяльність. Після цього екран розділяється на дві частини, кожен співбесідник бачить себе та іншого у однаковому розмірі. По завершенню дзвінка вони мають відповісти на декілька питань, а також мають змогу повідомити про порушення з боку іншого.

Tinder - один з найбільших застосунків для побачень, принцип роботи якого полягає у підборі пар на основі їх уподобань: віку, статі та спільних інтересів. Користувачі підтверджують вподобання гортанням профілю, і якщо вони збігаються, то пара може обмінюватися повідомленнями.