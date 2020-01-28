Як виглядали б українські музеї у LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder
Флешмоб, що шириться соцмережами другий тиждень поспіль, не втрачає своєї актуальності. Нарешті до нього долучилися й українські музеї. Про це пише Inspired.
Національний музей Тараса Шевченка
Національний художній музей
Де б не постили світлину, головне - це стильний впізнаваний аксесуар, як, наприклад, капелюх.🎩 Хлопці з полотен НАМУ довели це беззаперечно.😄 #dollypartonchallenge ►Нелінгер Тетяна. Ударник-комсомолець Гужва (бетоняр тракторбуду). Поч. 1930-х рр. ►Костянтин Єлева. Голова чоловіка. Кін. 1920-х. Полотно, олія. 145х100 ►Невідомий. Розглядають креслення. Поч. 1930-х рр ►Андрій Горонович. Портрет Василя Тарновського. 1860-і рр. #колекціяnamu
Одеський художній музей
Best men are waiting for you not on social media 😉 #DollyPartonChallenge ⠀ 🎨 Mykolai Kuznetsov. The portrait of the collector Oleksandr Petrovych Russov. 1900, oil on canvas. 🎨 Petro Nilus. At the ball. 1900, oil on canvas. 🎨 Joseph Turtsevych. The portrait of Herasym Holovkov. 1888, oil on canvas. 🎨 Danylo Kraynev. Rest after the fight. 1915, pastel on paper. #ofamcollection
Музей Ханенків
Херсонський обласний краєзнавчий музей
Музей Івана Гончара
Мемну культурі, у певному сенсі, вже можна вважати традиційною та народною. На цьому тижні на хвилі популярності мем #dollypartonchallenge На меті висміяти стереотипи про соціальні мережі: прагнення користувачів створити ідеальний образ для відповідного аккаунту. Ми підтримуємо цю акцію. Думаємо, що у будь-якій ситуації варто залишатися вірними собі та почуватися комфортно😜 На фото: Іван Гончар #museumlife #dollypartonchallenge
Дніпровський національний історичний музей імені Яворницького
Нагадаємо, придумала челендж американська кантрі-співачка Доллі Партон, саме вона першою олпублікувала такий колаж на своїй сторінці в Instagram.