Як виглядали б українські музеї у LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder

Як виглядали б українські музеї у LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder

Фото
Укрінформ
Українські музейники долучилися до популярного челенджу LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder й запостили колажі з варіантами своїх фото у різних соціальних мережах

Флешмоб, що шириться соцмережами другий тиждень поспіль, не втрачає своєї актуальності. Нарешті до нього долучилися й українські музеї. Про це пише Inspired.

Національний музей Тараса Шевченка

Національний художній музей

Де б не постили світлину, головне - це стильний впізнаваний аксесуар, як, наприклад, капелюх.🎩 Хлопці з полотен НАМУ довели це беззаперечно.😄 #dollypartonchallenge ►Нелінгер Тетяна. Ударник-комсомолець Гужва (бетоняр тракторбуду). Поч. 1930-х рр. ►Костянтин Єлева. Голова чоловіка. Кін. 1920-х. Полотно, олія. 145х100 ►Невідомий. Розглядають креслення. Поч. 1930-х рр ►Андрій Горонович. Портрет Василя Тарновського. 1860-і рр. #колекціяnamu

Публикация от National Art Museum of Ukraine (@namu.museum)

Одеський художній музей

Херсонський обласний краєзнавчий музей

Музей Івана Гончара

Дніпровський національний історичний музей імені Яворницького

Нагадаємо, придумала челендж американська кантрі-співачка Доллі Партон, саме вона першою олпублікувала такий колаж на своїй сторінці в Instagram. 

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