Як виглядали б українські музеї у LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder

Українські музейники долучилися до популярного челенджу LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder й запостили колажі з варіантами своїх фото у різних соціальних мережах

Флешмоб, що шириться соцмережами другий тиждень поспіль, не втрачає своєї актуальності. Нарешті до нього долучилися й українські музеї. Про це пише Inspired.

Національний музей Тараса Шевченка

Національний художній музей

Херсонський обласний краєзнавчий музей

Музей Івана Гончара

Дніпровський національний історичний музей імені Яворницького

Нагадаємо, придумала челендж американська кантрі-співачка Доллі Партон, саме вона першою олпублікувала такий колаж на своїй сторінці в Instagram.