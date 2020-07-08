В Японії розробили "розумну" маску-перекладача

Японська компанія Donut Robotics розробила захисну маску C-mask, яка може перекладати дев’ятьма мовами.

Про це повідомляє портал Designboom.

«C-mask, нова маска японського стартапа Donut Robotics, може записувати розмови, робити транслітерацію та перекладати», - йдеться у повідомленні.

Переклад розмови можливий завдяки Bluetooth, який підключений до смартфону.

Нині маска може перекладати з японської на англійську, китайську, французьку, корейську, тайську, іспанську, в’єтнамську й малайзійську.

Наразі стартап вже назбирав понад 260 тисяч доларів на сайті з крауфандінгу для реалізації проєкту.

Зазначається, що перші маски будуть представлені в Японії у вересні. На першій стадії компанія доставлятиме не більше 5 тисяч масок вартістю 37 доларів США за один екземпляр. Планується, що у майбутньому продажі також будуть розширені на ринки Сполучених Штатів, Європи й Китаю.

Фото: designboom.com