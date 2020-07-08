У роботі Instagram стався масштабний збій

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який відчули в Україні.

Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми в роботі соцмережі фіксувалися з 02:42 до 03:27 за київським часом.

Близько 4% проблем були пов’язані з логіном. Ще 3% скарг стосувалися негараздів зі сторіз, а 92% - зі стрічкою.

Скарги надходили із США, Великої Британії, Австралії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі в Євпаторії.

Як повідомлялося, раніше в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який відчули у Києві й Одесі.