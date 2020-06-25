CERN затвердила план будівництва нового величезного адронного коллайдера

Європейська організація з ядерних досліджень CERN затвердила план будівництва величезного коллайдера - прискорювача елементарних частинок з периметром (довжиною кільця) 100 кілометрів.

Про це повідомляє журнал Nature.

Вартість проекту становитиме 23 мільярди доларів. Ця установка буде майже у чотири рази більше, ніж Великий адронний коллайдер (ВАК), довжина якого всього лише 27 кілометрів.

Проектна назва прискорювача - Майбутній кільцевий коллайдер (Future Circular Collider, FCC). Він буде зіштовхувати між собою заряджені частинки з енергією близько 100 тераелектронвольт (для порівняння, у ВАК цей показник сягає лише 16 ТеВ). FCC хочуть використовувати в першу чергу для створення і подальшого вивчення бозонів Хіггса - елементарних частинок, відкритих 2012 року, що дозволяють побудувати перенорміруемую квантову теорію поля.

«Такий пристрій зможе генерувати величезну кількість бозонів Хіггса в чистому середовищі, що дозволить домогтися значного прогресу у визначенні різноманітних взаємодій бозона Хіггса з іншими частинками, а також провести надзвичайно високоточні вимірювання», - повідомляють фахівці CERN в своєму прес-релізі.

Вивчення цих частинок також може допомогти фізикам розкрити загадку існування темної матерії.

фото: Ronald Patrick, Getty Images