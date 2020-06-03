Google отримала позов на $5 мільярдів за порушення конфіденційності

У США компанії Google пред'явлено позов на 5 млрд доларів за порушення конфіденційності користувачів шляхом відстеження їхніх дій навіть у режимі інкогніто.

Про це повідомляє ВВС.

«Компанії Google пред'явили позов у США у зв'язку з незаконним порушенням конфіденційності користувачів шляхом відстеження людей, навіть коли вони користуються браузером у режимі інкогніто», - йдеться в повідомленні.

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За словами юристів фірми Boies Schiller Flexner, яка подала позов у ​​вівторок до федерального суду в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, до групового позову входять «мільйони» користувачів, які з 1 червня 2016 року користувалися браузером Google у режимі інкогніто.

Від Google і власника Alphabet вимагають не менш як 5 млрд доларів.

У самій компанії Google заперечують незаконність своїх дій і заявляють, що пошукова система заздалегідь попереджає про дані, які вона збирає в режимі інкогніто.