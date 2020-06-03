Компанія Twitter змінила голову ради директорів

Компанія Twitter змінила голову ради директорів

Укрінформ
Колишній фінансовий директор Google Патрік Пічетт став новим головою ради директорів компанії Twitter.

Про це повідомляє CNBC.

«Twitter у вівторок призначив колишнього фінансового директора Google Патріка Пічетта новим головою ради директорів компанії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Омід Кордестані, який пішов з поста голови ради директорів і займав цю посаду з жовтня 2015 року, залишиться у складі ради.

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Пічетт приєднався до ради директорів Twitter у 2017 році. Раніше він обіймав посаду фінансового директора Google з 2008 по 2015 рік.

«З огляду на силу і глибину управлінської команди і правління Twitter, ми вважаємо, що зараз саме час розвивати нашу структуру управління відповідно до кращих практик», - сказав Пічетт у своїй заяві при вступі на посаду.

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