Компанія Twitter змінила голову ради директорів

Колишній фінансовий директор Google Патрік Пічетт став новим головою ради директорів компанії Twitter.

Про це повідомляє CNBC.

«Twitter у вівторок призначив колишнього фінансового директора Google Патріка Пічетта новим головою ради директорів компанії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Омід Кордестані, який пішов з поста голови ради директорів і займав цю посаду з жовтня 2015 року, залишиться у складі ради.

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Пічетт приєднався до ради директорів Twitter у 2017 році. Раніше він обіймав посаду фінансового директора Google з 2008 по 2015 рік.

«З огляду на силу і глибину управлінської команди і правління Twitter, ми вважаємо, що зараз саме час розвивати нашу структуру управління відповідно до кращих практик», - сказав Пічетт у своїй заяві при вступі на посаду.