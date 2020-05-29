Нова функція Twitter дозволить запланувати час публікації

Нова функція Twitter дозволить запланувати час публікації

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Укрінформ
Соціальна мережа Twitter представила нову функцію, яка дозволяє користувачам програмувати час публікації твітів.

Про це йдеться на сторінці Twitter Support.

«Ще не зовсім готові відправити світ твіт? Відтепер Ви зможете його зберегти як чернетку або запрограмувати його відправлення на конкретний час», - заявили у соцмережі.

Twitter також опублікував коротке відео, в якому пояснює, як саме можна скористатися новою функцією.

Наразі збереження твітів як чернетки доступно тільки у вебзастосунку соцмережі на комп’ютері й на телефоні.

Портал The Verge зазначає, що соцмережа почала «тестувати» цю функцію ще у листопаді минулого року.

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Як повідомлялося, соціальна мережа Twitter тестує нову функцію, яка дозволить користувачам вибирати, хто зможе відповідати на їхні твіти.

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