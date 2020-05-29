Нова функція Twitter дозволить запланувати час публікації
Про це йдеться на сторінці Twitter Support.
«Ще не зовсім готові відправити світ твіт? Відтепер Ви зможете його зберегти як чернетку або запрограмувати його відправлення на конкретний час», - заявили у соцмережі.
Twitter також опублікував коротке відео, в якому пояснює, як саме можна скористатися новою функцією.
Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020
Наразі збереження твітів як чернетки доступно тільки у вебзастосунку соцмережі на комп’ютері й на телефоні.
Портал The Verge зазначає, що соцмережа почала «тестувати» цю функцію ще у листопаді минулого року.
Як повідомлялося, соціальна мережа Twitter тестує нову функцію, яка дозволить користувачам вибирати, хто зможе відповідати на їхні твіти.