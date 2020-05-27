Згідно з дослідженням Startup Ecosystem Rankings 2020, Україна ввійшла у ТОП-30 технологічних країн світу.

Про це повідомляє організація TechUkraine у Facebook.

"Україна піднялась на 30 сходинку, а Київ став європейським хабом згідно з дослідженням Startup Ecosystem Rankings 2020, зробленим організацією StartupBlink!", — йдеться у повідомленні.

У TechUkraine пояснили, що Україна піднялась на дві сходинки з минулого року, до 29 позиції серед країн світу. А Київ у нинішньому рейтингу посів 32 місце серед технологічних столиць.

Startup Ecosystem Rankings — щорічне дослідження, яке визначає країни та міста за кількома критеріями: продуктивність, інвестиції, дослідження ринку, рівень комунікації тощо.