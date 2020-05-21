Мінцифри розробило концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні

Міністерство цифрової трансформації України створило експертний комітет та розробило концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яку сьогодні винесло на публічне обговорення.

Про це відомство повідомляє у Telegream.

"Для системного розвитку штучного інтелекту Мінцифри створило експертний комітет, а також розробило концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яку сьогодні виносимо на публічне обговорення", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що концепція передбачає:

- розвиток людського капіталу та акцент на освіті розробників в сфері ШІ (їхні зарплати на ринку вдвічі вищі, чим звичайних програмістів);

- розвиток підприємництва з використанням ШІ;

- активне впровадження технологій ШІ в державному секторі та основних індустріях країни;

- необхідність дотримання права на конфіденційність і прайвасі людини (планується розробити Етичний кодекс використання ШІ, враховуючи європейський досвід).

Зазначається, що особливу увагу приділено використанню ШІ у сфері кібербезпеки та оборони, оскільки дуже важливо мати правильний баланс між ШІ, розробленим сторонніми постачальниками та національними.

У міністерстві додали, що до розробки концепції долучились найкращі практики у сфері штучного інтелекту з підтвердженим міжнародним успіхом, а також її було обговорено із понад 100 галузевими експертами.