Мінцифри розробило концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні
Про це відомство повідомляє у Telegream.
"Для системного розвитку штучного інтелекту Мінцифри створило експертний комітет, а також розробило концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яку сьогодні виносимо на публічне обговорення", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри пояснили, що концепція передбачає:
- розвиток людського капіталу та акцент на освіті розробників в сфері ШІ (їхні зарплати на ринку вдвічі вищі, чим звичайних програмістів);
- розвиток підприємництва з використанням ШІ;
- активне впровадження технологій ШІ в державному секторі та основних індустріях країни;
- необхідність дотримання права на конфіденційність і прайвасі людини (планується розробити Етичний кодекс використання ШІ, враховуючи європейський досвід).
Зазначається, що особливу увагу приділено використанню ШІ у сфері кібербезпеки та оборони, оскільки дуже важливо мати правильний баланс між ШІ, розробленим сторонніми постачальниками та національними.
У міністерстві додали, що до розробки концепції долучились найкращі практики у сфері штучного інтелекту з підтвердженим міжнародним успіхом, а також її було обговорено із понад 100 галузевими експертами.