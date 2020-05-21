“Привіт, Celia”: Huawei представила власного голосового асистента

Китайська компанія Huawei представила власного голосового асистента Celia.

Про це повідомляє портал GizChina.

«Huawei представила власного голосового асистента, який повинен конкурувати з Google Assistant й Siri», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі Celia доступний на смартфонах флагманської моделі Huawei P40.

Голосовий асистент від Huawei вже підтримує англійську, французьку й іспанську мови. Більш того, на даний час Celia тільки ексклюзивно доступна у Великій Британії, Франції, Іспанії, Чилі, Мехіко й Колумбії.

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Зазначається, що сам голосовий асистент працює, як і його конкуренти від Google та Amazon. Він може заводити будильник, перекладати тексти, шукати знімки й товари та навіть повідомляти прогноз погоди.

Для запуску роботи асистента достатньо сказати «Привіт, Celia!» або натиснути на кнопку живлення.