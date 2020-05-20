Facebook запустив онлайн-платформу для продажу товарів

Facebook оголосила про запуск онлайн-сервісу Shops (Магазини), який дозволить бізнесу продавати продукцію на платформах компанії, зокрема в Instagram.

Про це заявив гендиректор компанії Марк Цукерберг, повідомляє The Guardian.

«Наша мета полягає в тому, щоб зробити покупки безперебійними і розширити можливості будь-кого - від власника малого бізнесу до міжнародного бренду - використовувати наші додатки для зв'язку з клієнтами», - заявив Цукерберг.

За його словами, Shops позиціонують як інструмент для малого бізнесу, багатьом представникам якого довелося закрити свої двері та переїхати в інтернет через пандемію коронавірусу.

Запуск платформи Facebook Shops стартував у вівторок, а більш широкодоступною вона стане «протягом найближчих місяців».

Видання пише, що новий онлайн-сервіс може кинути виклик для Etsy та Amazon, які отримали великий прибуток від збільшення продажів в інтернеті після карантинних обмежень по всьому світу, запроваджених через COVID-19.