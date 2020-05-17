Військові США запустили на орбіту секретний космічний шатл

На орбіту Землі цієї неділі вдало запустили безпілотний шатл X-37B Космічного командування ВПС США.

Про це повідомляє компанія-оператор United Launch Alliance

"Ракета-носій Atlas V у неділю успішно стартувала на земну орбіту з безпілотним кораблем багаторазового використання X-37B Космічного командування ВПС США", - йдеться в повідомленні.

Трансляція запуску, що відбувся з мису Канаверал у Флориді о 15:14 за київським часом доступна на YouTube.

Більша частина експериментів, які повинен провести космоліт, засекречена.

Старт мав відбутися в суботу, 16 травня, але був відкладений на добу через негоду в районі космодрому.

Як відомо, експериментальний безпілотний орбітальний літак X-37B розроблявся компанією Boeing спільно з NASA з 1999 року в інтересах ВПС США. Вперше космоплан запущений на орбіту в квітні 2010 року, після чого його запускали ще чотири рази. Офіційно мета жодної з місій за участю X-37B не розголошується, але передбачається, що вони будуть використовуватися зокрема і для розвідки.

За даними з неофіційних джерел, запуск шатла призначений для обкатки технологій перспективного перехоплювача, здатного інспектувати чужі космічні супутники і за необхідності знищувати їх. Космоліт може швидко змінювати орбіти і маневрувати, доставляти на орбіту і повертати на Землю невеликі вантажі.

Згідно з офіційною інформацією Пентагону, в інтересах науково-дослідної лабораторії ВМС США на борту X-37B буде проведено експеримент з перетворення сонячної енергії на радіочастотну мікрохвильову енергію з подальшим вивченням можливості її передавання на Землю.

Схожі технології можуть забезпечити практично необмежений польотний час для електричних безпілотних літальних апаратів і продовжувати термін служби супутників, а також надавати підтримку діям формувань збройних сил у віддалених районах на Землі.