Apple придбала стартап, який працює з віртуальною реальністю
Укрінформ
Компанія Apple викупила стартап NextVR, який займається трансляцією заходів із віртуальною реальністю.
Про це повідомляє Apple Insider.
«Apple підтвердила придбання каліфорнійського стартапу NextVR, що займається трансляцією заходів наживо з віртуальною реальністю», - йдеться у повідомленні.
Попри те, що наразі офіційно невідомо скільки коштувала фінансова операція, у ЗМІ з’явилася інформація про 100 мільйонів доларів США.
Як повідомляє портал, за останні кілька років Apple дуже багато інвестувала в віртуальну й доповнену реальність. Також відомо, що компанія працює над розробкою пари окулярів і шолома з віртуальною реальністю, які можуть з’явитися вже у 2022 році.
Цього року Apple вже придбала стартап Voysis, який займається покращенням голосової технології, та метеорологічний додаток Dark Sky.
Фото: Apple Insider