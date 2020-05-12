У роботі Twitter стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Великої Британії, Бразилії, Японії, Австралії та інших країн.

Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом - 63%. Разом з тим, 36% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях з операційною системою Android.

Проблеми тривали з 1:35 до 2:35 за київським часом.

Як повідомлялося, в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який також був відчутний в столиці України.