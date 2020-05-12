У США займуться розробкою штучного інтелекту для винищувачів

Управління перспективних дослідницьких проектів Міноборони США (DARPA) виділило американській компанії Dynetics контракт в розмірі 12,3 мільйона доларів на роботи в рамках програми, що раніше отримала назву Air Combat Evolution (ACE).

Про це повідомляє Naked Science.

Йдеться про так званий перший етап (Phase 1): він триватиме 18 місяців і закладе основу для майбутніх випробувань за участю пілотованих і безпілотних платформ.

Надалі передбачається проведення другого і третього етапів, в рамках яких концепцію пропрацюють більш ретельно.

У підсумку американські військові хочуть отримати штучний інтелект , який дозволить винищувачам більш ефективно вести маневрені повітряні бої.

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Варто зазначити, що сьогодні йдуть палкі суперечки щодо майбутнього бойової авіації: хтось каже, що вона буде повністю безпілотною, в той час як інші вважають, що замінити льотчика в кабіні вийде ще не скоро, якщо взагалі вийде.

Свою лепту не так давно вніс Ілон Маск, який заявив, що у нового винищувача п'ятого покоління F-35 не буде жодних шансів проти безпілотника.

фото: ©USAF